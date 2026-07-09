Власти Энергодара сообщили о ночном ударе ВСУ по больнице и жилому дому

Мэр Энергодара Пухов сообщил об ударе ВСУ по жилому дому и медсанчасти

Вооруженные силы Украины в ночь на 9 июля нанесли удары по многоэтажному жилому дому и медсанчасти в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

По его словам, сначала удар пришелся по квартире в одном из многоквартирных домов на улице Центральной. Позднее, как отметил Пухов, был атакован и комплекс медсанчасти.

В результате удара повреждения получили окна приемного отделения с первого по пятый этаж, а также два служебных автомобиля, принадлежащих медицинскому учреждению.

Глава администрации сообщил, что, по предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

6 июля сообщалось, что ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области, что привело к частичному отключению света.

4 июля в регионе из-за сбоя полностью или частично без света остались 14 населенных пунктов. Обесточенными оказались 11 муниципальных огругов и города Энергодар, Мелитополь, Бердянск. Объекты, имеющие социальное значение, оперативно подключили к резервным источникам питания.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области три города остались без света.