В Киеве прогремела серия взрывов

В Киеве в ночь на 11 июля прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В результате нанесения ударов армией России по объектам в украинской столице начались пожары — сильное возгорание произошло в Днепровском районе. В Дарницком районе, по предварительным данным, из-за ракетного удара загорелась трансформаторная подстанция.

Также взрывы были слышны в Ильичевске Одесской области, где находится один из крупнейших портов в Черном море, Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области. Кроме того, издание сообщает, что российские военные нанесли удар по городу Апостолово в Днепропетровской области, где находится крупный железнодорожный узел.

10 июля стало известно, что вооруженные силы РФ нанесли серию ударов «Геранями» по объектам топливной инфраструктуры Украины. Основной удар пришелся по Киевской области, где поразили автозаправочные станции (АЗС) и нефтебазу,

Ранее Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве.