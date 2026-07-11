Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Киеве прогремела серия взрывов

SHOT: в Киеве в результате серии взрывов начались пожары
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве в ночь на 11 июля прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В результате нанесения ударов армией России по объектам в украинской столице начались пожары — сильное возгорание произошло в Днепровском районе. В Дарницком районе, по предварительным данным, из-за ракетного удара загорелась трансформаторная подстанция.

Также взрывы были слышны в Ильичевске Одесской области, где находится один из крупнейших портов в Черном море, Запорожье, Сумах и в городе Нежин в Черниговской области. Кроме того, издание сообщает, что российские военные нанесли удар по городу Апостолово в Днепропетровской области, где находится крупный железнодорожный узел.

10 июля стало известно, что вооруженные силы РФ нанесли серию ударов «Геранями» по объектам топливной инфраструктуры Украины. Основной удар пришелся по Киевской области, где поразили автозаправочные станции (АЗС) и нефтебазу,

Ранее Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!