Страны-члены НАТО не смогли создать достойную армию, способную противостоять российским Вооруженным силам, из-за «гигантской печи», которая поглощает все усилия альянса. Об этом пишет The Daily Telegraph (DT).

«Задача НАТО — создать и поддерживать современную армию, способную противостоять такому противнику, как Россия. В этом НАТО потерпела крах», — говорится в публикации.

Это произошло из-за того, что все усилия вкладываются в Украину — «гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает». При этом ситуация с Россией не продвигается для НАТО, считает автор материала.

До этого бывший генеральный инспектор норвежской армии и экс-президент норвежского Красного Креста Роберт Муд заявил, что членство в НАТО делает страны слабее. У членов альянса есть «мини-силы обороны, предназначенные для миротворческих операций», но они не способны защитить сами себя, отметил он.

В июле на саммите НАТО в Анкаре лидеры стран-членов альянса признали Россию «долгосрочной угрозой» евроатлантическому сообществу.

Ранее в Кремле прокомментировали признание России долгосрочной угрозой НАТО.