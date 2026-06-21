Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

«Вместе слабее»: в Норвегии заявили об уязвимости членов НАТО

Экс-генерал Муд заявил, что членство в НАТО делает страны уязвимее и слабее
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Членство в НАТО может сделать страны уязвимее и слабее. Об этом заявил бывший генеральный инспектор норвежской армии и экс-президент норвежского Красного Креста Роберт Муд в статье для журнала Forsvarets forum.

«Каждый из нас станет слабее, а вместе — более уязвимыми», — отметил генерал в статье.

По его мнению, страны стремятся попасть в НАТО под лозунгом «Вместе мы сильнее», однако на деле оказывается, что члены альянса оказываются зависимы от совместных операций во всем — «от урегулирования кризисов до защиты собственной территории».

Муд пишет, что у стран-членов НАТО есть «мини-силы обороны, предназначенные для миротворческих операций», но они не способны защитить сами себя, а надеются на поддержку США. Между тем Вашингтон, уверен эксперт, придет на помощь, только если его собственные интересы не окажутся под угрозой.

Генерал также утверждает, что, по новым оценкам европейских разведслужб, НАТО потребуется 8-10 лет, чтобы подготовиться к вероятным полномасштабным военным действиям.

Ранее в Британии оценили слова Лаврова в адрес НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как рабочие отвоевали 8-часовой день и удастся ли сократить его еще больше — в России и за рубежом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!