Силы РФ ударили по предприятиям ВСУ в Киеве и Одесской области

Минобороны: ВС РФ ударили высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВСУ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 11 июля ударили высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на Украине, используемым в интересах вооруженных сил страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В результате поражены предприятия военной промышленности Украины в Киеве, задействованные в производстве и хранении дронов большой и средней дальности.

Кроме того, ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Измаиле Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

В городе Сновск Черниговской области российские военные при помощи ударного беспилотника «Герань-2 Сикер» уничтожили железнодорожный локомотив, говорится в сообщении.

В конце июня ВС РФ нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе Днепропетровской области, в Запорожской области уничтожены фуры и локомотив с топливом для нужд вооруженных сил Украины. За месяц российские военные уничтожили более 150 АЗС и 100 бензовозов на Украине, которые использовались для поставок топлива из Европы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали планомерно уничтожать АЗС между Черниговом и Киевом.