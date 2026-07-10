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Общество

В Ярославле из-за атаки БПЛА закрыли выезд в сторону Москвы

Евраев: движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки дронов ВСУ
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Также чиновник призвал граждан воздержаться от поездок в данном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

Незадолго до этого в министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника самолетного типа. В военном ведомстве заявили, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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