Глава «Росатома» заявил об отсуствии прилетов на территории АЭС «Бушер»

Лихачев: удары по провинции Бушер наносились, но прилетов по АЭС не было

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что удары по иранской провинции Бушер наносились, однако на территории самой станции Бушер прилетов не было. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не подтверждается нашими коллегами, которые там остаются», — сказал Лихачев после очередного раунда межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ в Калининграде.

9 июля агентство Mehr сообщало, что несколько взрывов произошло в провинции Бушер на юге Ирана. До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по стране. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись более 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

В четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью RTVI заявил, что США и Израиль отрицают причастность к обстрелу иранской АЭС «Бушер», и поэтому ни от одной из этих сторон нельзя получить гарантий, что подобные удары не будут нанесены снова.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.