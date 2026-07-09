В провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы

Несколько взрывов произошло в провинции Бушер на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.

«По предварительным данным от местных источников, в четверг до полудня в провинции Бушер было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении.

Недалеко от Бушера расположена единственная действующая атомная электростанция в Иране. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз подвергалась ударам.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись более 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем.