Постпред в Вене заявил, что в обстрелах АЭС «Бушер» никто не признается

Ульянов: США и Израиль не дадут гарантий, что обстрелов АЭС «Бушер» не будет

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью RTVI заявил, что США и Израиль отрицают причастность к обстрелу иранской АЭС «Бушер», и поэтому ни от одной из этих сторон нельзя получить гарантий, что подобные удары не будут нанесены снова.

По словам дипломата, АЭС подвергалась нескольким атакам, причем в двух случаях ракеты взрывались в непосредственной близости от реакторов – примерно в 200 метрах, где сосредоточено около 70 тонн ядерного материала. Ульянов подчеркнул, что прямое попадание по реактору обернулось бы катастрофой для стран Персидского залива, сравнимой по масштабу с Чернобылем.

Постпред рассказал, что Россия через свои посольства в Тель-Авиве и Вашингтоне вела серьезные переговоры с американцами и израильтянами, однако обе стороны категорически отрицали свою причастность, и, по его мнению, кто-то из них лгал.

«И та, и другая сторона говорит: «Нет-нет, это не мы. И, конечно, мы понимаем, что наносить удары очень опасно». Но прежде они наносились под фон таких же успокаивающих заявлений. Можно ли принимать эти уверения сейчас всерьез? Я не знаю — гарантий они не дают», — заключил Ульянов, добавив, что обеим сторонам известна позиция России и ее требования оградить атомную станцию от нападений.

9 июля агентство Mehr сообщало, что несколько взрывов произошло в провинции Бушер на юге Ирана. До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись более 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем.