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Армия

В НАТО оценили накопленные запасы беспилотников

BI: в НАТО назвали накопление крупных запасов БПЛА неподходящей стратегией
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Накопление странами НАТО больших запасов беспилотников может быть неподходящей стратегией для обеспечения готовности альянса к возможному конфликту из-за стремительного развития технологий. Об этом сообщает Business Insider.

По словам помощника генерального секретаря альянса по вопросам инноваций в оборонной промышленности Тарьи Яаколы, блоку следует отказаться от прежнего подхода к закупкам вооружений, которые приобретались на хранение и ждали момента применения.

Яакола считает, что НАТО необходимо выстраивать новые модели сотрудничества с оборонной промышленностью. Нужно приобретать небольшие партии беспилотников для испытаний и подготовки военных. Также следует сохранять возможность быстро наращивать выпуск более современных систем по мере необходимости, добавила помощник генсека блока.

До этого стало известно, что военные Североатлантического альянса не считают, что дроны полностью вытеснят танки с поля боя.

Ранее сообщалось, что производственные мощности ЕС и НАТО в области обороны не успевают за спросом.

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