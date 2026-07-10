В МИД РФ сообщили о почти 40 погибших при атаках ВСУ за неделю

Захарова: за неделю при атаках ВСУ пострадали 270 человек, 38 погибли

За прошедшую неделю 38 человек погибли в результате украинских атак. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии о конфликте, опубликованном на сайте ведомства.

«За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребенка, 270 ранены, в том числе 8 детей», — говорится в ее заявлении.

По ее данным, за апрель — июнь текущего года погибли 422 человека, ранения получили 2618 человек. От повторных ударов пострадал 31 медик, 40 спасателей МЧС и 33 сотрудника экстренных коммунальных служб.

Российские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства для привлечения ответственных за военные, террористические и иные преступления, добавила Захарова.

6 июля семь человек пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в Белгородской области.

Ранее житель Курской области пострадал при украинском ударе по АЗС.