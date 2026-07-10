В Иране сообщили о двух взрывах в военно-морском районе на юге страны

Военно-морской район в городе Конарак на юге Ирана атаковали истребители

Военно-морской район в городе Конарак на юго-востоке Ирана был атакован истребителями. Об этом заявил мэр города Мохаммад-Юнес Хакани, передает иранское агентство IRNA.

«В четверг вечером этот район подвергся обстрелу вражеских истребителей в два этапа. Ответственные ведомства, спасательные службы и силы безопасности немедленно прибыли на место происшествия, и в планах расследование масштабов и деталей этого удара», — сказал Хакани.

Мэр города призвал граждан сохранять спокойствие, следить за новостями и информацией об инциденте только через официальные органы и СМИ.

Вечером в четверг заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиян сообщал о работе сил ПВО. Он добавил, что в районе Бушера был поражен военный объект.

Ранее ВВС США подняли в воздух самолеты над Персидским и Оманским заливами.