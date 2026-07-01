На Украине обвинили ТЦК в мобилизации мужчин с сахарным диабетом и ожирением

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют мужчин, страдающих сахарным диабетом и ожирением. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в республике Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

«Мобилизовали мужчину с сахарным диабетом, гипертонией и ожирением. Через два дня он уже находился в больнице с гипертоническим кризисом», — написал омбудсмен.

Лубинец добавил, что это не единичный случай мобилизации. По словам уполномоченного по правам человека, он получил несколько подобных обращений за последние дни. При этом военно-врачебные комиссии признают граждан здоровыми, отметил обмудсмен.

Несколькими часами ранее Лубинец заявил, что на Украине количество обращений по поводу нарушений прав граждан со стороны ТЦК и социальной поддержки с 2022 года увеличилось более чем в 300 раз. По его словам, лидерами по числу заявок являются Одесская, Львовская и Тернопольская области. Меньше всего случаев регистрируют в Хмельницкой и Кировоградской областях.

Ранее на Украине мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду.