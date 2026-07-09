Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

На Украине сообщили об ударе по промпредприятию в Одесской области

«Страна.ua»: в Одесской области произошел пожар на предприятии после прилета
Shutterstock

Пожар начался на промышленном предприятии в Одесской области после атаки. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Где находится предприятие и что там производят, не уточняется. По данным издания, никто не пострадал.

«Страна» также сообщает об ударе по складским помещениям логистического центра в подконтрольном Украине городе Запорожье. На месте начался пожар.

Утром 8 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где, по данным ведомства, производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Украинские СМИ сообщили о пожарах в разных районах столицы после ударов, загорелись ТЭЦ-5 и завод «Визар». Под удары также попали объекты в Харькове, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее ВС России ударили по железнодорожным локомотивам, используемым ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как оформить доверенность на родственника и не потерять квартиру? Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!