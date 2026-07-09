На Украине сообщили об ударе по промпредприятию в Одесской области

Пожар начался на промышленном предприятии в Одесской области после атаки. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Где находится предприятие и что там производят, не уточняется. По данным издания, никто не пострадал.

«Страна» также сообщает об ударе по складским помещениям логистического центра в подконтрольном Украине городе Запорожье. На месте начался пожар.

Утром 8 июля Минобороны РФ сообщило, что российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Одной из целей стало предприятие «Самсунг-Украина», где, по данным ведомства, производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности. Украинские СМИ сообщили о пожарах в разных районах столицы после ударов, загорелись ТЭЦ-5 и завод «Визар». Под удары также попали объекты в Харькове, Полтавской и Черниговской областях.

Ранее ВС России ударили по железнодорожным локомотивам, используемым ВСУ.