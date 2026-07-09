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Армия

ВС России ударили по железнодорожным локомотивам, используемым ВСУ

МО: ВС РФ поразили «Геранями» используемые ВСУ локомотивы в двух областях Украины

Российские войска в Днепропетровской и Харьковской областях поразили ударными беспилотниками «Герань» железнодорожные локомотивы, используемые украинской армией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованных министерством кадрах показана боевая работа российских дронов.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что с начала 2026 года российские войска уничтожили более 2 тысяч украинских бензовозов и фур. Основной удар наносят беспилотники «Герань» — они бьют по стоянкам большегрузов и железнодорожной инфраструктуре. Под атаками регулярно оказываются логистические узлы в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и других областях. Последний такой удар пришелся по двум локомотивам в Днепропетровской области.

Из-за российских ударов возникают перебои с доставкой боеприпасов, топлива и переброской резервов. Отмечается, что на этом фоне украинцы уже начали маскировать тепловозы камуфляжем, пытаясь запутать беспилотники ВС РФ «Молния» с автономным наведением на базе искусственного интеллекта.

Ранее российские войска ударили по железнодорожным локомотивам в Харьковской области.

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