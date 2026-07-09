На подлете к Москве сбили еще два дрона

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого Собянин заявил, что средства ПВО ликвидировали два дрона на подлете к Москве.

В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны сбили 73 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. По информации Минобороны РФ, атаку отражали в период с 20:00 мск 8 июля до 7:00 мск 9 июля. БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, а также в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Также цели были нейтрализованы в девяти областях — Ленинградской, Курской, Ростовской, Тверской, Белгородской, Орловской, Новгородской, Калужской и Брянской.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.