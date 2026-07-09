ВСУ ударили по скоплению людей на автозаправке в российском регионе

Дрон ВСУ нанес удар по скоплению людей на АЗС в Новоайдарском округе ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по скоплению людей на автозаправочной станции (АЗС) в Новоайдарском округе Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего ранения различной степени тяжести получили пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что при атаке пострадали четыре мужчины и одна женщина.

9 июля в результате атаки украинского дрона на автозаправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области получил ранение 58-летний мужчина. Сама АЗС пострадала незначительно.

Накануне ВСУ провели аналогичную атаку по автозаправке в Курской области. При этом пострадали три человека — двухлетний ребенок, его беременная мать и отец. Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Оказавшаяся под ударом автозаправка практически не пострадала.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.