В результате атаки ВСУ на АЗС в Курской области пострадали мирные жители

Хинштейн: муж, жена и двухлетний ребенок ранены после атаки ВСУ по АЗС

Двухлетний ребенок, его беременная мать и отец получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправке в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«У 2-летнего мальчика и его 40-летней мамы слепые осколочные ранения. У 41-летнего мужчины также осколочные ранения. Их всех доставляют в Курскую областную больницу», — поделился Хинштейн.

Он добавил, что сама АЗС серьезно не пострадала, и, вероятно, скоро возобновит работу.

Накануне Хинштейн сообщал, что в ночь на 7 июля украинские беспилотники атаковали Центральный и Железнодорожный округа Курска. В результате ударов по проспекту Клыкова повреждены 16 автомобилей, а в семи квартирах выбиты окна.

Приграничная Курская область подвергается постоянному обстрелу со стороны Украины. Так, 6 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали градирню строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Позднее Хинштейн уточнил, что удар не повлиял на работу станции. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 12 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Курчатова. Губернатор также подчеркнул, что находится на связи с руководством атомной электростанции.

Ранее в Курской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ.