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Армия

В зоне СВО ликвидирован комбат украинской бригады БПЛА

Комбат украинской бригады БПЛА «Ястребы» ликвидирован в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Запорожской области ликвидирован командир бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Ястребы» Виктор Томашевский. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Отмечается, что подразделение принимала участие во вторжении в Курскую область.

«В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411-й бригады беспилотных систем ВСУ «Ястребы» — майор Виктор Томашевский, уроженец Киева», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в зоне СВО ликвидированы два украинских офицера, в том числе заместитель начальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ Александр Желтов.

3 июля в Минобороны рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункт управления дронами украинских войск, располагавшийся в частном доме в Харьковской области. По данным ведомства, экипаж российского самолета применил легкую многоцелевую управляемую ракету X-39.

Ранее бойцы ВСУ приняли солдат ВС России за своих и были ликвидированы.

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