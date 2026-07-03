Стало известно о ликвидации двух украинских офицеров в зоне СВО

Заместитель начальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ ликвидирован в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.

«В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья», — сказал источник.

При этом, по данным ТАСС, 1 июля на Херсонском направлении также ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк.

3 июля в Минобороны рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункт управления дронами украинских войск, располагавшийся в частном доме в Харьковской области. По данным ведомства, экипаж российского самолета применил легкую многоцелевую управляемую ракету X-39.

2 июля ведомство сообщило о массированном ударе ВС РФ по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Ранее западного журналиста поразил удар ВС РФ по Киеву в ответ на поведение Зеленского.