На подлете к Москве сбили два беспилотника

Собянин: средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

На подлете к Москве были уничтожены два беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем аккаунте в «Макс».

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

В ночь на 9 июля российские силы ПВО сбили 73 украинских дрона самолетного типа над территорией РФ. В министерстве обороны страны сообщили, что атаку отражали в период с 20:00 мск 8 июля до 7:00 мск 9 июля. БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, а также в столичном регионе, Крыму и Краснодарском крае. Также цели были нейтрализованы в девяти областях — Ленинградской, Курской, Ростовской, Тверской, Белгородской, Орловской, Новгородской, Калужской и Брянской.

Известно, что в результате ночной атаки в Крыму ранение получил житель города Джанкоя, спасти его не удалось.

Ранее российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона.