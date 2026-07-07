Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ по Курску

Хинштейн: восемь домов и 16 машин повреждены в Курске после атаки ВСУ

В ночь на 7 июля украинские беспилотники атаковали Центральный и Железнодорожный округа Курска. В результате ударов по проспекту Клыкова повреждены 16 автомобилей, а в семи квартирах выбиты окна, сообщил губернатор Курской области Александр Хинтштейн.

Всего были повреждены восемь домов. По словам Хинштейна, региональные власти окажут людям помощь с восстановлением жилья и компенсацией за пострадавшие машины.

Приграничная Курская область подвергается постоянному обстрелу со стороны Украины. Так, 6 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали градирню строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Позднее Хинштейн уточнил, что удар не повлиял на работу станции. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 12 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Курчатова. Губернатор также подчеркнул, что находится на связи с руководством атомной электростанции.

До этого в курском Льгове после атаки беспилотников загорелась емкость на АЗС.

Ранее в Курской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ.