В Курской области в результате атаки украинских БПЛА произошел пожар на АЗС

Хинштейн: на АЗС в Льгове после атаки беспилотников загорелись емкости

Пожар произошел на автомобильной заправочной станции (АЗС) в городе Льгов в Курской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что на объекте загорелись емкости.

«Повреждены забор, фасад, остекление здания», — добавил губернатор.

Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбили 87 дронов. По словам Хинштейна, за аналогичный период времени в регионе зафиксировали 60 артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто из людей не пострадал.

30 июня министерство обороны России сообщило, что ночью — в период с 20:00 до 7:00 мск — над территорией страны перехватили и уничтожили 419 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть воздушных целей нейтрализовали в Воронежской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Калужской, Брянской, Тамбовской, Саратовской, Орловской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Владимирской и Курской областях.

Ранее в Подмосковье после налета беспилотников ВСУ загорелся частный дом.