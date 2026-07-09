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Армия

Армия России поразила пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС России поразили силы ВСУ ракетой Х-39 в Харьковской области
Министерство обороны РФ

В Харьковской области Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение пункту временной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины с помощью ракеты Х-39. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пункт временной дислокации подразделения первого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39 в населенном пункте Грачевка в Харьковской области», — говорится в публикации.

9 июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские военные отступают из населенного пункта Земляной Яр в Харьковской области. Ссылаясь на полученную с линии фронта информацию, он сообщил, что Земляной Яр находится почти под полным контролем Вооркженных сил России.

7 июля Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.

Ранее в Минобороны рассказали о зачистке Красного Лимана.

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