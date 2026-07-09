Украинские военные отступают из населенного пункта Земляной Яр в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Ссылаясь на полученную с линии фронта информацию, Марочко сообщил, что Земляной Яр находится почти под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

7 июля министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.

4 июля стало известно, что военнослужащие 11-го украинского пограничного отряда попали в окружение в районе поселка Белый Колодезь, расположенного в Волчанском районе на севере Харьковской области.

До этого сообщалось, что власти Украины объявили обязательную эвакуацию в 60 населенных пунктах Харьковской области на фоне ухудшения ситуации на фронте.

Ранее военный эксперт заявил об активизации фронта на Украине и наступлении ВС РФ.