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Армия

Казахстан опроверг слухи о запуске дронов с территории страны

МИД Казахстана: с территории республики не запускаются беспилотники
Inna Varenytsia/Reuters

МИД Казахстана назвал несоответствующими действительности слухами, распространяемые в ряде СМИ, сообщения о том, что территория страны могла использоваться для запуска беспилотников, атакующих объекты в Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Kazinform.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что распространяемая некоторыми СМИ информация о якобы возможном использовании территории республикидля запуска дронов, которые затем наносят удары по России, не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами. МИД расценивает такие публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера отношений между Казахстаном и Россией, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что территория, воздушное пространство и инфраструктура Казахстана не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других стран, и призвали представителей СМИ не распространять недостоверную информацию.

29 апреля украинский беспилотный летательный аппарат рухнул в Актюбинской области Казахстана. ЧП произошло недалеко от границы с Оренбургской областью России. Местные жители сообщили, что видели упавший беспилотник рядом с селом Алимбетовка. Падение дрона сопровождалось громкими звуками. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в России предложили Казахстану работать на уровне спецслужб из-за атак Украины.

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