Российские войска окружили украинских пограничников в Харьковской области

Украинские пограничники оказались в окружении у Белого Колодезя под Харьковом

Военнослужащие 11-го украинского пограничного отряда попали в окружение на севере Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Родственники украинских пограничников массово жалуются в социальных сетях, что их родные и близкие находятся в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь, рассказал собеседник агентства.

Белый Колодезь расположен в Волчанском районе в Харьковской области и представляет собой важный логистический центр снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Если российские военные возьмут под контроль населенный пункт, то это позволит перерезать пути сообщения войск ВСУ и затруднит переброску резервов. По данным российских силовиков, армия Украины несет там крупные потери.

Накануне сообщалось, что власти Украины объявили обязательную эвакуацию в 60 населенных пунктах Харьковской области на фоне ухудшения ситуации на фронте.

Ранее Медведев предрек Украине потерю новых земель.