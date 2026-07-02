Военный эксперт заявил об активизации фронта на Украине и наступлении ВС РФ

Летом 2026 года фронт на Украине «пришел в более активное движение», чем ранее. Российские войска стали активнее продвигаться по всем направлениям. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Идет интенсивная работа. Если посмотреть по докладам, которые идут с линии боевого соприкосновения, идет серьезная подвижка всей линии боевого соприкосновения... Константиновку заканчивают освобождать. Уже [впереди] Славянск, Краматорск и Красный Лиман. На севере, в Харьковской области есть подвижки, в Сумской области есть подвижки. Противник устами [главкома ВСУ Александра] Сырского говорит, что сейчас еще на Чернигов пойдут [ВС РФ]. При этом наносятся эффективные удары на южном фланге. Орехов зажимают в клещи, со стороны Гуляйполя продвигаются на север Запорожья», — рассказал аналитик.

Все эти моменты говорят о том, что фронт «пришел в более активное движение, чем мы наблюдали раньше», указал Леонков. Причина этому — не террористические удары Украины по российской энергетической инфраструктуре и по мирным жителям, а застой в переговорном процессе, который, по мнению эксперта, со стороны США был «практически обнулен».

2 июля глава МО Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу.

По словам главы немецкого военного ведомства, текущий этап конфликта может стать определяющим, поэтому, как он считает, этот момент необходимо использовать. Писториус также отметил, что Украине требуется финансовая поддержка.

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