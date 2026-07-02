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Политика

Военный эксперт заявил об активизации фронта на Украине и наступлении ВС РФ

Военэксперт Леонков: летом фронт на Украине пришел в более активное движение  
Евгений Биятов/РИА Новости

Летом 2026 года фронт на Украине «пришел в более активное движение», чем ранее. Российские войска стали активнее продвигаться по всем направлениям. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Идет интенсивная работа. Если посмотреть по докладам, которые идут с линии боевого соприкосновения, идет серьезная подвижка всей линии боевого соприкосновения... Константиновку заканчивают освобождать. Уже [впереди] Славянск, Краматорск и Красный Лиман. На севере, в Харьковской области есть подвижки, в Сумской области есть подвижки. Противник устами [главкома ВСУ Александра] Сырского говорит, что сейчас еще на Чернигов пойдут [ВС РФ]. При этом наносятся эффективные удары на южном фланге. Орехов зажимают в клещи, со стороны Гуляйполя продвигаются на север Запорожья», — рассказал аналитик.

Все эти моменты говорят о том, что фронт «пришел в более активное движение, чем мы наблюдали раньше», указал Леонков. Причина этому — не террористические удары Украины по российской энергетической инфраструктуре и по мирным жителям, а застой в переговорном процессе, который, по мнению эксперта, со стороны США был «практически обнулен».

2 июля глава МО Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel заявил, что конфликт на Украине, возможно, вступил в решающую фазу.

По словам главы немецкого военного ведомства, текущий этап конфликта может стать определяющим, поэтому, как он считает, этот момент необходимо использовать. Писториус также отметил, что Украине требуется финансовая поддержка.

Ранее в Госдуме рассказали, почему генсек НАТО Марк Рютте не может спать из-за России.

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