Губернатор сообщил о массированном артобстреле Запорожской области

В городе Днепрорудное Запорожской области отражают артиллерийскую атаку вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, по состоянию на 13:02 мск, зафиксировано более 20 атак украинских сил. В городе работают силы ПВО и мобильные огневые группы. Опасность повторных атак сохраняется, добавил глава региона.

Балицкий также уточнил, что в результате ударов повреждения получил многоквартирный дом. Сведения о пострадавших уточняются.

4 июля в регионе из-за сбоя полностью или частично без света остались 14 населенных пунктов. Отключения затронули Каменско-Днепровский, Васильевский, Токмакский, Пологовский, Михайловский, Черниговский, Приазовский, Куйбышевский, Бердянский, Приморский и Мелитопольский муниципальные округа. Обесточенными оказались и города Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Объекты, имеющие социальное значение, оперативно подключили к резервным источникам питания.

Ранее в Херсонской области ввели режим ЧС.