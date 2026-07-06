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Армия

Сальдо заявил об отражении силами ПВО массированной атаки на Херсонскую область

Губернатор Сальдо: над Херсонской областью за ночь сбито 17 украинских БПЛА
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В ночь на 6 июля над Херсонской областью была отражена массовая атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой было сбито 17 украинских ударных БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере «Макс».

«За минувшую ночь над Херсонской областью сбиты 17 ударных БПЛА противника Очередная массированная атака ВСУ отражена силами ПВО и мобильных огневых групп», — говорится в публикации.

Он отметил, что российские бойцы ведут круглосуточное дежурство, чтобы обеспечить безопасность жителям и не допустить ударов по ключевым объектам инфраструктуры.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 6 июля выявили и уничтожили 519 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Дроны были ликвидированы над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым, также БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее над Смоленской областью за ночь сбили шесть украинских БПЛА.

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