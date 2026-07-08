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В Абхазии объявлен режим беспилотной опасности

Минобороны Абхазии: в республике действует беспилотная опасность
Shutterstock/Ireshetnikov54

На территории Абхазии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики, пишет ТАСС.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) и дежурные подразделения Вооруженных сил контролируют воздушное пространство.

Режим беспилотной опасности в Абхазии объявляли накануне, 7 июля. Жителей и гостей республики просили покинуть открытую местность, не пытаться сбить беспилотные летательные аппараты самостоятельно и не находиться в их прямой видимости.

22 июня государственную границу между Россией и Абхазией временно закрывали. Причиной стало действие режима беспилотной опасности.

В марте командующий ВВС и ПВО республики Адгур Гумба сообщил, что над территорией Абхазии зафиксировали около 30 беспилотников. Фрагменты сбитых дронов были обнаружены в 11 населенных пунктах, уточнил он. Гумба назвал беспрецедентным произошедший налет беспилотников. По его словам, раньше в республике фиксировали пролет до пяти-семи БПЛА.

Ранее в Татарстане беспилотник атаковал жилой дом.

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