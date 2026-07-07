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В Абхазии объявили беспилотную опасность

Минобороны Абхазии: в республике действует режим беспилотной опасности
Shutterstock

В республике Абхазия объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на Минобороны республики.

«Воздушное пространство контролируют силы ПВО противовоздушной обороны и дежурные подразделения Вооруженных Сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местных жителей попросили покинуть открытую местность, не пытаться сбить летательные аппараты самостоятельно, не находиться в их прямой видимости.

22 июня государственную границу между Россией и Абхазией временно закрывали. Причиной стала беспилотная опасность.

23 февраля в Гагрском районе Абхазии упал и взорвался беспилотник. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы государственной безопасности, МВД и МЧС. В ходе осмотра территории специалисты обнаружили обломки, которые, предварительно, принадлежат БПЛА. Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало.

Ранее падение обломков дронов на юге России привело к пожару.

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