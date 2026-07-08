В Татарстане беспилотник атаковал жилой дом, есть пострадавшие

Два человека пострадали после атаки БПЛА на жилой дом в Татарстане

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника на частный жилой дом в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

По данным властей, удар БПЛА пришелся по частному дому. На место оперативно прибыла бригада медиков, которая оказала пострадавшим первую помощь. В пресс-службе уточнили, что угрозы жизни пострадавших нет.

«По поручению Раиса республики Рустама Минниханова главы пострадавших районов держат на личном контроле устранение последствий атаки и оказания помощи пострадавшим», — заключили в соообщении.

Кроме того, город Нижнекамск утром 8 июля подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Угрозу атаки БПЛА в Нижнекамске отменили, однако на всей территории республики продолжает действовать режим беспилотной опасности, добавил Беляев.

По информации Минобороны, в ночь на 8 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 415 украинских БПЛА над российскими регионами. Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также под ударом оказались Московский регион, Краснодарский край, Крым и Татарстан и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе.