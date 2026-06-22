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Общество

Границу между Россией и Абхазией временно закрыли

Граница Абхазии и России временно закрыта из-за беспилотной опасности
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Государственную границу между Россией и Абхазией временно закрыли. Об этом ТАСС сообщил начальник Погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

«КПП «Псоу» временно приостановило пропуск пешеходов и транспорта из-за беспилотной опасности», — сказал глава управления.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале, что на территории города была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал не подходить к окнам, укрываться в помещении без окон и не использовать автомобиль в качестве укрытия.

Несколькими часами ранее режим ракетной опасности объявили сразу в нескольких регионах России. Предупреждения действовали в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Чувашии. При этом в Липецкой области сначала сообщили об отмене ракетной опасности, однако позднее режим был объявлен вновь.

Ранее падение обломков дронов на юге России привело к пожару.

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