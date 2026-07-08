В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации, опубликованной в 11:14.

До этого аэропорт работал по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве отметили, что такие меры необходимы для безопасности полетов и попросили уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи.