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Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи

TourDom: более 50 рейсов задержались на вылет и прилет в аэропорту Сочи
Shutterstock

Вечером в понедельник, 6 июля, и в ночь на вторник, 7 июля, в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений были задержаны десятки рейсов. Об этом сообщает TourDom.

По информации Росавиации, ограничения на вылет и прилет воздушных судов в авиагавани объявляли трижды в ночь на 7 июля, из-за этого отстали от расписания более 50 самолетов.

Как сообщает TourDom, рейс «Уральских авиалиний» должен был из Домодедово 6 июля в 11:45 мск, однако отправление перенесли почти на сутки — на 7 июля в 10:35 мск. Также на 16 часов отстал от графика лайнер «Ютэйр», выполняющий перелет из Сочи в Уфу. Кроме того, почти на 10 часов задержался вылет у той же авиакомпании во Внуково.

С 6 июля из Минеральных Вод в Сочи не может вылететь борт авиакомпании «Россия», его посадка ожидается сегодня в 13:00 мск вместо запланированной на 6 июля в 22:30 мск.

По состоянию на 11:42 мск, аэропорт Сочи работает в усиленном режиме, непрерывно идет обслуживание пассажиров и воздушных судов. В пресс-службе авиагавани также сообщили, что рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, на вылет — по очередности, готовности экипажей и воздушных судов.

»... выполнено 35 рейсов на прилет и 44 рейса на вылет, обслужено более 11 тыс. пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи.

В настоящее время задерживаются 26 рейсов — отставание от расписания составляет не более двух часов. На запасных аэродромах остается 2 борта, один из которых уже вылетел в Сочи, добавили в авиагавани.

Ранее рейс из Стамбула в Минводы подал сигнал бедствия над Черным морем.

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