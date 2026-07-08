В Иране погиб военный от ударов США

Один военнослужащий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погиб в результате новых ударов вооруженных сил США по Исламской Республике. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВМС КСИР по городу Бендер-Махшехр, передает агентство Mehr.

Отмечается, что военнослужащий погиб утром 8 июля в результате атаки американских беспилотников.

«Гвардеец Мохаммад Реза Хазини погиб, отражая атаки вражеских беспилотников и получив осколочное ранение», — говорится в сообщении.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в нанесении ударов.

В ночь на 8 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить серию мощных ударов по Ирану.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.