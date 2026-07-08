В Иране заявили, что США ударили по военным базам республики

США в ночь на 8 июля атаковали две военные базы в провинции Бушер на юге Ирана. Об этом заявил глава отдела безопасности провинции Эхсан Джаханиан, передает агентство Fars.

Чиновник уточнил, что речь идет о базах в округе Дашти и городе Чогадак. По словам Джаханиана, до настоящего момента о возможных жертвах в результате атаки не сообщалось.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран так же обвинил американских военных в атаках.

Накануне в МИД Ирана заявили, что повторные удары США по Ирану, а также отмена лицензии на продажу Тегераном нефти делают положение меморандума о прекращении боевых действий неэффективным.

Ранее США заявили о завершении новой волны ударов по Ирану.