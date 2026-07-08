Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Армия

Генсек НАТО посетовал на недостаточную защищенность альянса

Рютте посетовал, что доллары и евро не защитят альянс, увеличивший военные расходы
Global Look Press

Главной задачей НАТО остается не дальнейшее повышение оборонных бюджетов, а рост производства вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что невозможно защититься долларами, фунтами, евро или турецкими лирами, можно защитить себя с помощью мужчин и женщин в военной форме, которых необходимо набрать, и продукции оборонной промышленности.

По словам Рютте, именно наращивание производства вооружений и военной техники остается главной задачей для стран — членов НАТО в ближайшем будущем.

Рютте признал, что существующих производственных мощностей не хватает «ни в США, ни в Европе». Он выразил надежду на то, что после решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре, рост оборонной промышленности будет значительно увеличен.

Накануне президент США заявил, что Вашингтон мог бы вывести все свои войска из Европы, учитывая ее подходы к отношениям с Вашингтоном. Американский президент также отметил, что он «очень разочарован» в НАТО и заявил, что Вашингтон «вообще не обязан тратить никакие деньги» на Европу.

Ранее генсек НАТО обратился к России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!