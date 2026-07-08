Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

ВСУ массово атаковали третий по численности город Татарстана

Мэр Нижнекамска Беляев сообщил о массированной атаке ВСУ на город
Станислав Красильников/РИА Новости

Город Нижнекамск в Республике Татарстан в среду утром подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил градоначальник Радмир Беляев.

«Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается», — говорится в сообщении.

Беляев также призвал жителей города быть внимательными и принять меры безопасности.

По состоянию на 7:30 мск угрозу атаки БПЛА в Нижнекамске отменили, однако на всей территории республики продолжает действовать режим беспилотной опасности, добавил Беляев.

По информации Минобороны, в ночь на 8 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 415 украинских БПЛА над российскими регионами. Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также под ударом оказались Московский регион, Краснодарский край, Крым и Татарстан и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!