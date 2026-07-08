ВСУ массово атаковали третий по численности город Татарстана

Мэр Нижнекамска Беляев сообщил о массированной атаке ВСУ на город

Город Нижнекамск в Республике Татарстан в среду утром подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил градоначальник Радмир Беляев.

«Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается», — говорится в сообщении.

Беляев также призвал жителей города быть внимательными и принять меры безопасности.

По состоянию на 7:30 мск угрозу атаки БПЛА в Нижнекамске отменили, однако на всей территории республики продолжает действовать режим беспилотной опасности, добавил Беляев.

По информации Минобороны, в ночь на 8 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 415 украинских БПЛА над российскими регионами. Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также под ударом оказались Московский регион, Краснодарский край, Крым и Татарстан и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе.