Над Россией за ночь сбили несколько сотен беспилотников

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 415 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 20:00 мск 7 июля до 8:00 мск 8 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также под ударом оказались Московский регион, Краснодарский край, Крым и Татарстан, акватории Азовского и Черного морей.

В Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Суда были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов удалось избежать. Кроме того, два человека получили легкие ранения.

Ранее в Тульской области отразили атаку БПЛА.