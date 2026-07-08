Российская армия держит под контролем движение ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль маршруты ВСУ в Херсонской области

Российские войска взяли под огневой контроль основные маршруты передвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в правобережной части Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу», — сказал он.

Губернатор отметил, что техника противника не имеет возможности проехать по дороге Херсон — Николаев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают подконтрольную России территорию Херсонской области, нанося удары по критической инфраструктуре. Так, 5 июля все округа в регионе оказались полностью или частично обесточены. После этого Сальдо ввел на территории региона режим техногенной чрезвычайной ситуации, который позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения.

Ранее Сальдо заявил об отражении силами ПВО массированной атаки на Херсонскую область.