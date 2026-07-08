Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Армия

Российская армия держит под контролем движение ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль маршруты ВСУ в Херсонской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска взяли под огневой контроль основные маршруты передвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в правобережной части Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наши военные держат под огневым воздействием маршруты противника на правом берегу», — сказал он.

Губернатор отметил, что техника противника не имеет возможности проехать по дороге Херсон — Николаев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают подконтрольную России территорию Херсонской области, нанося удары по критической инфраструктуре. Так, 5 июля все округа в регионе оказались полностью или частично обесточены. После этого Сальдо ввел на территории региона режим техногенной чрезвычайной ситуации, который позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения.

Ранее Сальдо заявил об отражении силами ПВО массированной атаки на Херсонскую область.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!