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В Пензенской области обнаружили обломки БПЛА

Губернатор Мельниченко: обломки дрона нашли в Пензенской области
Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе были обнаружены обломки БПЛА.

«Место падения оцеплено, на месте работают сотрудники экстренных служб и специалисты», — говорится в сообщении.

8 июля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили украинский беспилотник на территории региона.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили три дрона, летевших на столицу.

Позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне атаки беспилотников. По его словам, движение транспорта было перекрыто на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Это было сделано в целях обеспечения безопасности, отметил чиновник.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.

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