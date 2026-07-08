В Ярославле перекрыли дорогу в сторону Москвы из-за атаки беспилотников

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, движение транспорта было перекрыто на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Это было сделано в целях обеспечения безопасности, отметил чиновник.

Также губернатор призвал граждан воздержаться от поездок в данном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

На территории Ярославской области был объявлен режим беспилотной опасности.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона, летевших на столицу.

Накануне поздно вечером в пресс-службе Росавиации сообщили, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. По информации ведомства, такие меры были введены в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Они были предприняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в пресс-службе.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.