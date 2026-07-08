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В Тульской области отразили атаку БПЛА

Губернатор Миляев: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Тульской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили украинский беспилотник на территории Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, никто не пострадал.

«По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал чиновник.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили три дрона, летевших на столицу.

Позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне атаки беспилотников. По его словам, движение транспорта было перекрыто на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Это было сделано в целях обеспечения безопасности, отметил чиновник.

Также он призвал граждан воздержаться от поездок в данном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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