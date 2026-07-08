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Иран сбил американский беспилотник MQ-9

КСИР: cредства ПВО сбили дрон США MQ-9 над иранской провинцией Бушер
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) уничтожили американский беспилотник MQ-9 в небе над городом Хормудж, расположенном в иранской провинции Бушер. Об этом сообщил представитель КСИР Хосейн Мохеби, передает агентство Tasnim.

По его словам, дрон был ликвидирован на рассвете.

Незадолго до этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Как сообщалось, взрывы раздались на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, а также на острове Харк на юге Ирана. Кроме того, несколько взрывов произошли в городах Исламской Республики Бендер-Аббас и Сирик.

Ранее в КСИР пообещали устроить США «настоящий ад».

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