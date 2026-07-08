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Армия

В США указали на масштабность новых ударов по Ирану

NBC: новые американские удары по Ирану стали масштабнее предыдущих
Нина Падалко/РИА Новости

Нанесенные в ночь 8 июля удары Вооруженных сил США по Ирану носили более масштабный характер, чем предыдущие. Об этом анонимный американский чиновник сообщил телеканалу NBC News.

По его словам, «ответные удары» наносились самолетами Военно-воздушных сил и тактической авиации Военно-морских сил.

8 июля Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что американские войска начали наносить серию мощных ударов по Ирану.

Незадолго до этого стало известно, что серия из шести взрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Также несколько взрывов произошли в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.

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