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Армия

Кличко заявил о пожарах в Киеве на фоне атаки на город

Мэр Кличко заявил о горящих складах в Киеве после атаки ВС России на город
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве загорелись склады на фоне атаки Вооруженных сил России на столицу Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Виталий Кличко,

«В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения», — написал чиновник.

Он добавил, что в Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании.

Незадолго до этого украинское издание Times of Ukraine сообщило, что в Киеве раздались взрывы неизвестного происхождения.

7 июля в министерстве обороны России заявили, что российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

За день до этого в Минобороны РФ заявили о нанесении массированного удара по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, расположенным в Киеве и Киевской области. В том числе удару подвергся Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. После прилета городской совет объявил эвакуацию жителей с потенциально опасных территорий в связи с угрозой повторной детонации. При этом жителям ряда улиц, расположенных в непосредственной близости от предприятия, рекомендовали не покидать дома.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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