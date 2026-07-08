В Киеве произошли взрывы неизвестного происхождения

В Киеве прозвучали взрывы неизвестного происхождения. Об этом сообщает украинское издание Times of Ukraine.

Позже издание добавило, что баллистические снаряды появились из ниоткуда, целей не было зафиксировано.

До этого сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Также взрыв произошел в Одессе.

В ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. В украинской столице тогда тоже были слышны взрывы на фоне сирен.

После этого в городе Вишневом в Киевской области, где были атакованы объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), произошла мощная вторичная детонация. Журналисты обратили внимание на появившиеся в социальных сетях видео, снятые местными жителями. На кадрах видно, как боеприпасы взрываются, а их части разлетаются в разные стороны.

Ранее депутат Госдумы предупредил, что земли Украины могут стать «непригодными для жизни на десятилетия».