Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Под Киевом после массированной атаки началась повторная детонация боеприпасов

В Вишневом под Киевом после атаки на объекты ВПК произошла повторная детонация

Мощная вторичная детонация произошла в городе Вишневом в Киевской области, где были атакованы объекты военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила газета «Известия».

Журналисты обратили внимание на появившиеся в социальных сетях видео, снятые местными жителями. На кадрах видно, как боеприпасы взрываются, а их части разлетаются в разные стороны.

6 июля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, расположенным в Киеве и области. Российские бойцы при выполнении поставленной задачи применили беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Атака стала ответом на удары украинских войск по гражданской инфраструктуре РФ.

В том числе удару подвергся Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. После прилета городской совет объявил эвакуацию жителей с потенциально опасных территорий в связи с угрозой повторной детонации. При этом жителям ряда улиц, расположенных в непосредственной близости от предприятия, рекомендовали не покидать дома.

Ранее в РФ анонсировали увеличение интенсивности ударов по объектам украинского ВПК.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!