Под Киевом после массированной атаки началась повторная детонация боеприпасов

В Вишневом под Киевом после атаки на объекты ВПК произошла повторная детонация

Мощная вторичная детонация произошла в городе Вишневом в Киевской области, где были атакованы объекты военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила газета «Известия».

Журналисты обратили внимание на появившиеся в социальных сетях видео, снятые местными жителями. На кадрах видно, как боеприпасы взрываются, а их части разлетаются в разные стороны.

6 июля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, расположенным в Киеве и области. Российские бойцы при выполнении поставленной задачи применили беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Атака стала ответом на удары украинских войск по гражданской инфраструктуре РФ.

В том числе удару подвергся Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. После прилета городской совет объявил эвакуацию жителей с потенциально опасных территорий в связи с угрозой повторной детонации. При этом жителям ряда улиц, расположенных в непосредственной близости от предприятия, рекомендовали не покидать дома.

Ранее в РФ анонсировали увеличение интенсивности ударов по объектам украинского ВПК.